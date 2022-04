Mapas: como enviar uma rota do Mac para o iPhone

Se você usa o aplicativo nativo Mapas (Maps), já deve ter notado que ele conta com um visual diferenciado e algumas funções mais caprichadas em relação ao Google Maps, como os impressionantes avanços do iOS 15, por exemplo.

Um recurso pouco conhecido pelos usuários permite que você planeje uma rota usando o seu Mac e, depois, envie-a para o iPhone. Assim, você pode obter todos os detalhes dos mapas na tela grande do Mac e, quando estiver pronto para sair, use o seu smartphone para fazer o trajeto em si.

Confira, a seguir, como fazer isso por aí!

Para fazer uso desse recurso, tudo o que você precisa é se certificar de que está usando o mesmo ID Apple em ambos os dispositivos.

Com isso em mente, abra o Mapas no seu Mac e inicie uma nova rota normalmente. Quando estiver pronto para sair de casa, clique no botão “Compartilhar”, no canto superior direito.

Em seguida, selecione “Enviar para [nome do dispositivo]”. Opcionalmente, você também pode fazer isso indo até a barra de menus do Mac, em Arquivo » Enviar ao Dispositivo » Enviar para [nome do dispositivo].

Depois, no seu iPhone, toque na notificação para abrir o app Mapas e, então, escolha o itinerário desejado para começar a navegação.

Muito útil, não acham?📍