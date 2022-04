Organize seus arquivos e deixe a IA categorizá-los com este app

“Uma nota avulsa, duas imagens, tabelas infindáveis, websites importantes… e onde estão mesmo aqueles PDFs?”

Se você já se sentiu perdido em meio a tantos tipos de arquivos diferentes que “moram” em seus dispositivos da Apple, certamente você vai gostar do DEVONthink. Desenvolvido pela DEVONtechnologies, ele é um aplicativo robusto que auxilia tanto na organização quanto na edição e, principalmente, na pesquisa de seus documentos.

As funcionalidades presentes nele são tantas que dificilmente iríamos cobrir tudo em um post, mas eu me aventurei em expor o suficiente para você entender se deve mergulhar de cabeça ou não — no final do artigo, você vê como pode usufruir de descontos por tempo limitado!

Capturar

Como o guru da produtividade, David Allen, escreveu: “Sua mente serve para ter ideias, não para armazená-las”; portanto, apareceu na sua frente (ou na sua mente), capture antes que se perca em outros pensamentos ou afazeres! Ou seja, deixar tudo quanto é arquivo na pasta Transferências ou na Mesa do Mac para sempre só vai lhe trazer mais trabalho quando precisar achá-los!

Com o DEVONthink, é fácil capturar qualquer tipo de arquivo com dois ou três toques do mouse — e o melhor, achar tudo muito facilmente depois!

O app oferece um atalho na barra de menus pelo qual você captura tudo o que quiser com muita rapidez: textos aleatórios, gravação de voz ou de vídeo, capturar a tela ou páginas inteiras da internet, já podendo categorizá-los com etiquetas, em pastas e mais.

Além disso, é claro, você pode adicionar novos itens no próprio app (ícone +) ou mesmo no add-on de navegadores (Safari, Google Chrome, Firefox, entre outros).

Organizar

Para que serve a organização? Para encontrarmos as coisas muito mais facilmente depois, é claro! Portanto, no DEVONthink você tem muitas opções boas para organizar os seus arquivos e, quando for a hora de procurar algo (mais detalhes abaixo em “Pesquisar”), o aprendizado de máquina e a inteligência artificial do app virão como os seus melhores aliados.

No app é possível criar quantos Bancos de Dados (Databases) quiser, inclusive criptografados. Dentro deles, você consegue deixar os documentos soltos ou organizá-los por grupos (pastas). Existe também um recurso de criar Smart Groups, ou seja, Grupos Inteligentes, os quais servem como filtros, mostrando arquivos de acordo com os critérios que você estabelecer. Por exemplo: só PDFs, arquivos “não lidos” e inúmeras outras outras possibilidades.

Além disso, você ainda pode utilizar etiquetas (tags) para categorizar como quiser e, se você já utiliza etiquetas no Finder do Mac, o DEVONthink consegue “lê-las” se você importar ou indexá-las ao app.

Pesquisar

Aqui está a mina de ouro do DEVONthink! Inicialmente, há uma barra de pesquisa similar à do Finder na qual você pode procurar normalmente ou utilizar pesquisa avançada (com critérios específicos) e até salvar o termo para utilizar depois. Ademais, há ferramentas que vão além para lhe deixar muito mais produtivo:

Pesquisar dentro de um documento + OCR

Na barra da direita (Inspector), você tem a opção de pesquisar termos específicos dentro dos próprios arquivos. O interessante é que você visualiza já a lista inteira com todos os resultados (e pode substituir o termo, caso precise).



Além disso, o OCR presente no DEVONthink Pro é dito um dos melhores que há no mercado, permitindo que você encontre palavras mesmo em documentos escaneados ou fotos (você pode modificar o idioma nas configurações)!

Nuvem e palavras relacionadas

Duas das opções na barra lateral direita são a Word Cloud e as Related Words. A primeira cria uma nuvem de palavras, destacando as que aparecem mais vezes, e a segunda cria um emaranhado de palavras relacionadas entre si. Esses recursos são maravilhosos para extrair palavras-chave de algum documento, ou realizar pesquisas em livros.

Veja Também e Classificar

A opção See Also & Classify é a “interface principal por trás do cérebro do DEVONthink”, como afirma a empresa. Basicamente, aqui você visualiza a análise que o app faz dos conteúdos e localizações dos documentos, gerando conexões entre eles a partir da IA. As cores ao lado representam quais são mais relevantes (mais avermelhados) ou menos.

Visualizar e editar

O DEVONthink permite que você visualize todo e qualquer tipo de arquivo dentro dele mesmo (textos, tabelas, PDF, apresentações) sem necessidade de abrir outro app. Por conta disso, há embutido um sistema de abas para melhor navegação.

Outra ferramenta interessante é o leitor de RSS. Você consegue adicionar qualquer página e arquivo e marcar como lido/não lido, para organizar todas as suas leituras.

Para editar os arquivos, há uma certa limitação. Entretanto, você consegue importar a maioria deles e utilizar dentro do app. Também é possível utilizar algumas opções para anotar em PDFs, as quais permanecem no arquivo se você preferir editá-lo em outro app.

iOS: DEVONthink To Go

Como uma compra à parte, o DEVONthink To Go é a opção para iPhones e iPads. Apesar de não possuir exatamente todas as funções do app para macOS, a versão mobile é tão capaz quanto (e mais barata, aliás).

Além de poder visualizar normalmente os seus arquivos, você consegue editar textos, anotar nos PDFs e também salvar uma página de internet para ler mais tarde ou guardar como referência.

Automatização e sincronização

Como se já não bastassem todos os recursos disponíveis, o aplicativo ainda dá aos usuários algo para irem além: a automatização de “tarefas” baseadas em condições específicas. Com as Smart Rules (Regras Inteligentes), você consegue automatizar diversos cenários, incluindo executar ações por meio de AppleScripts.

Quanto à sincronização, o app também permite que você sincronize Bancos de Dados inteiros em seus dispositivos, mas também pode deixar na nuvem e baixar sob demanda, sempre que precisar dos documentos. Há opções de guardar seus arquivos e sincronizar com o iCloud, o Dropbox, o Bonjour e o WebDAV; se quiser, pode configurar uma senha criptografada para cada um.

Conclusão

O DEVONthink é uma ferramenta praticamente “tudo-em-um”, com a qual você consegue tanto organizar todos os seus arquivos como visualizá-los e editá-los sem sequer sair da janela. Como citado anteriormente, o seu diferencial está na automatização e no processo de aprendizado de máquina que permeia todo o sistema.

