Precisando recarregar o iPhone com urgência? Use o seu iPad!

Se você já passou pela situação de estar com a bateria do seu iPhone no fim ou mesmo com ela completamente esgotada, muito provavelmente lhe bateu uma sensação de desespero.

Afinal de contas, praticamente toda a nossa vida está no smartphone (com contas bancárias, redes sociais e contatos, por exemplo). 😛

Pois saiba que, se você também possui um iPad por perto, os seus problemas podem ser resolvidos facilmente! Isso porque a Apple permite, há algum tempo, que você recarregue o seu iPhone usando a porta USB-C/Thunderbolt 4 do tablet.

Veja, a seguir, os requisitos e mais detalhes!

Requisitos

Para isso, você precisará de um iPad equipado com uma entrada USB-C. Até o momento, a lista contempla os seguintes modelos e gerações:

iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração ou posterior)

iPad Pro de 11 polegadas

iPad Air (4ª geração ou posterior)

iPad mini (6ª geração)

Se você possui um desses iPads, o próximo passo consiste em usar o cabo incluído com os iPhones mais recentes (que possui a saída Lightning em uma das pontas e USB-C na outra). Com isso, basta plugá-lo no iPhone e no iPad para começar o carregamento.

É possível recarregar não só um iPhone…

O bacana é que, segundo a Apple, você também pode carregar outros eletrônicos, como um Apple Watch (com o cabo apropriado) e até outro iPad equipado com a entrada Lightning.

É possível, inclusive, alimentar um iPad com entrada USB-C usando outro iPad com essa entrada. Obviamente, assim, um iPad consumirá a energia do outro.

Isso já quebra um bom galho, não acham?! 🔋

