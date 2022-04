Promoções na App Store: welm, Círculo Cromático, Treasure Temples e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store! 🤓

O welm é um utilitário de produtividade para priorização de coisas que precisam de serem feitas em sua vida.

Observar uma lista enorme com tarefas pode acabar sendo contraproducente. Que tal listar suas prioridades com uma técnica desenvolvida pelo app, com foco no que é mais importante que seja feito por você?

Ao adicionar uma tarefa, defina escalas: quando ela deverá ser completada, quanto de positividade isso lhe trará e quão difícil será completá-la.

Que tal? Aproveite a oferta! 😬

Abaixo outros aplicativos para iOS/iPadOS que, juntos, somam quase R$50 em descontos:

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🏎