Receita da Apple sobe 9% em um ano: US$97,3 bilhões no 2º trimestre fiscal de 2022 [atualizado 2x]

Como esperado, a Apple acaba de revelar seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre fiscal de 2022, finalizado em 26 de março passado.

Nesse período de três meses, a Apple faturou US$97,3 bilhões (+9%), com US$25 bilhões (+6%) em lucro líquido e US$1,52 (+9%) em ganhos por ação diluída. Os números comparam-se, respectivamente, a US$89,6 bilhões, US$23,6 bilhões e US$1,40 no segundo trimestre fiscal de 2021.

Eis os números por segmentos:

Tim Cook, diretor executivo (CEO) da Apple, deu a seguinte declaração:

Os resultados recordes deste trimestre são uma prova do foco incansável da Apple em inovação e nossa capacidade de criar os melhores produtos e serviços do mundo. Estamos muito satisfeitos em ver a forte resposta dos clientes aos nossos novos produtos, bem como o progresso que estamos fazendo para nos tornarmos neutros em carbono em toda a nossa cadeia de suprimentos e nossos produtos até 2030. Estamos comprometidos, como sempre, em ser uma força para bom no mundo — tanto no que criamos quanto no que deixamos para trás.