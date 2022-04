Snap lança drone portátil pensado para selfies e vídeos rápidos

Achou que a Snap tinha desistido do universo do hardware e resolvido focar em seu principal produto, o Snapchat? Pois achou errado: a empresa anunciou hoje mais um produto deveras inusitado para fazer companhia aos óculos Spectacles. Este que você vê acima é o drone Pixy.

Com foco na portabilidade e na simplicidade de uso, o Pixy é pequeno o suficiente para ser carregado em bolsos mais avantajados e sequer tem um controle remoto: você simplesmente configura o modo de voo no anel de controle superior e deixa o drone fazer o seu trabalho — ele decola da palma de sua mão, e pode estender o braço para encerrar a filmagem: ele entenderá o gesto e voltará para a sua mão.

O foco aqui, claro, são as fotos e os vídeos curtos. O Pixy é equipado com uma câmera de 12 megapixels e tem uma memória interna de 16GB, capaz de armazenar até 100 vídeos ou 1.000 fotos — tudo, entretanto, é sincronizado automaticamente com a aba Memórias do Snapchat. O drone não possui microfones: a ideia é que você combine as fotos/filmagens com músicas e efeitos sonoros na pós-produção, que traz ainda uma série de efeitos e edições.

Ao ser lançado no ar, o Pixy pode se manter flutuando num local específico, girar em torno de um eixo ou seguir você. Os voos são curtos, de 10 a 20 segundos, e a bateria do drone é bastante modesta, capaz de aguentar entre cinco e oito voos a cada recarga completa — você pode comprar baterias extras por US$20, e um carregador que completa duas baterias ao mesmo tempo por US$50.

Obviamente, a própria natureza ultraportátil do dispositivo (ele pesa apenas 101 gramas, já com a bateria) traz algumas limitações: a Snap não recomenda o seu uso em ambientes com muito vento, e a utilização sobre superfícies aquáticas ou muito brilhantes podem confundir a câmera inferior, que serve para que o drone identifique sua posição e possa retornar ao dono.

Ainda assim, dentro da proposta de ser uma “extensão voadora” do seu smartphone, o Pixy pode ter sua base de adeptos. O dispositivo, que está sendo fabricado em quantidades limitadas, está disponível inicialmente nos Estados Unidos e na França; nos EUA, ele sai por US$230.

