Apple foi a única a crescer no mercado de smartphones no primeiro trimestre de 2022

Já faz alguns trimestres que, por conta da crise no fornecimento de chips, o mercado de smartphones apresenta tendência de desaceleração (e, em alguns casos, queda) nas vendas — e, nesse contexto, a Apple está conseguindo se segurar muito bem, obrigado. Os números mais recentes das principais firmas de análises mostram que o cenário continua sem grandes alterações.

Referente às vendas globais de smartphones no primeiro trimestre de 2022, o relatório da Canalys mostrou que todas as principais fabricantes do planeta tiveram uma queda nas vendas na comparação ano a ano… exceto a Apple. Nas estimativas da firma, a Maçã vendeu 56,5 milhões de iPhones no período, um salto de 8% em relação aos 52,4 milhões registrados no primeiro trimestre de 2021.

Com o crescimento, a Apple ampliou sua fatia de mercado global para 18%, aproximando-se da líder Samsung. A sul-coreana, aliás, teve uma queda de 4% nas vendas na comparação ano a ano, mas como encolheu menos que as demais concorrentes, atingiu seu maior market share em cinco anos: 24%, ou quase ¼ do mercado global. Foram 73,7 milhões de aparelhos vendidos pela gigante no último trimestre.

Completam o Top 5 três chinesas: Xiaomi, OPPO/OnePlus e vivo, todas com quedas significativas (entre 20% e 30%) na comparação ano a ano. No geral, o mercado de smartphones caiu 11% em um ano, de acordo com a Canalys.

Strategy Analytics e IDC também publicaram seus relatórios relativos ao último trimestre, todos com variações pequenas nos números (são estimativas, afinal de contas), mas um cenário no geral bem semelhante.

Vale notar que a Apple divulgou ontem seus resultados financeiros relativos ao segundo trimestre fiscal de 2022 e destacou o crescimento da receita dos iPhones na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, os smartphones da empresa estão com fôlego, mesmo — resta saber se ele será mantido nos próximos meses. A ver.

via MacRumors