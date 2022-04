Apple TV+ libera trailer do especial de Dia das Mães do Snoopy

A turma das tirinhas “Peanuts” continua com sua enxurrada de conteúdos adoráveis para todas as idades no Apple TV+. Algumas semanas após a chegada da segunda temporada de “Snoopy e Sua Turma”, a Maçã liberou hoje o trailer do mais novo especial da série, intitulado “Snoopy apresenta: Para Mamãe (e Papai) Com Amor” (“Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love”, no original).

O especial, conforme anunciado anteriormente, será dedicado ao Dia das Mães e terá uma história centrada em Patty Pimentinha, que não gosta muito da data comemorativa porque cresceu sem uma figura materna. Com a ajuda da amiga Marcie, entretanto, Patty começa a perceber que famílias podem ter muitos formatos e tamanhos.

Com direção de Clay Kaytis e as tradicionais vozes de Tyler Nathan, Terry McGurrin, Lexi Perri e grande elenco, o especial trará também todos os demais conhecidos personagens da turminha, como Snoopy, Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally e o passarinho Woodstock.

“Snoopy apresenta: Para Mamãe (e Papai) Com Amor” chegará ao Apple TV+ no próximo dia 6 de maio, uma sexta-feira — dois dias antes do Dia das Mães. Ótima pedida para reunir a família e comemorar!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

