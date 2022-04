Conceito: “iPhone Studio” com USB-C e quatro câmeras

A Apple inaugurou recentemente a sua nova linha de desktops com o lançamento do Mac Studio. Focado em criação de conteúdo e design, o computador para trouxe de volta uma opção intermediária à linha de computadores da Maçã. Mas e se a empresa seguisse a mesma ideia com os iPhones?

Pois bem, o ADR Studio desenvolveu um conceito imaginando como seria um novo smartphone da Maçã caso ele tivesse o mesmo foco do Mac Studio. Com um design bem distante do que temos atualmente, o aparelho teria alguns diferenciais muito bem-vindos em relação ao atual.

Falando do design, ele seguiria a linguagem do novo computador da empresa, começando pelo seu corpo metálico e passando pelo seu alto-falante integrado à lateral — no mesmo estilo dos “furinhos” do Mac Studio.

Mas a maior diferença de design se daria mesmo nas câmeras. Equipado com uma ProCamera Array com lente periscópio, o aparelho teria quatro lentes dispostas horizontalmente, ao contrário do módulo “quadrado” atual.

Passando para a parte interna, o iPhone teria o chip “A16 Ultra” (lhe lembra algo?), viria com uma entrada USB-C (para facilitar a troca de arquivos com outros dispositivos — a União Europeia agradece) e áudio 3D.

Por fim, o aparelho teria os botões de volume nos moldes dos antigos iPhones, e contaria com a marca “iPhone Studio” escrita em baixo relevo na traseira.

E aí, o que acharam?

