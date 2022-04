★ Economize ao montar um PC gamer com a Zip4Me

Adquirir um PC gamer no Brasil certamente lhe custará uma boa grana. E é por isso que muita gente prefere montar por si só uma máquina — o que, além de muitas vezes sair mais barato, também dá uma maior versatilidade na hora de escolher as especificações.

Publicidade

Mas quem acompanha o MacMagazine já sabe que nada por aqui é tão barato que não possa ficar ainda melhor com a ajuda da Zip4Me, que oferece um endereço gratuito nos Estados Unidos para você fazer as suas compras e receber direto na sua casa, no Brasil.

A diferença fica ainda maior se você pretende montar um computador com configurações consideráveis e capaz de rodar todos e quaisquer jogos. Comprando as peças em sites americanos e importando pro Brasil pela Zip4Me, com certeza você vai economizar uma boa grana.

Para ilustrar isso, fizemos um comparativo mostrando o quanto você pode economizar ao comprar as principais peças que montam um ótimo PC gamer, com configurações bem consideráveis.

Publicidade

Vale recordar que, para cada produto, já adicionamos a taxa de 60% necessária para a importação de produtos pro Brasil; mesmo com ela, alguns produtos saem bem mais em conta. Na taxa de conversão, usamos a cotação do dólar do dia da redação desta matéria (R$4,94).

Outra coisa a se destacar é que não necessariamente você deverá montar um PC com exatamente as mesmas peças apresentadas na publicação. Nosso comparativo tem como foco mostrar como você pode economizar com a Zip4Me; até mesmo nas peças em que não há uma economia tão grande, a importação acaba fazendo sentido caso você faça queira comprar outras coisas nos EUA.

Então, vamos começar?!

Placa-mãe

Obviamente, para fazer qualquer computador funcionar, precisamos de sua principal peça, não é mesmo? Pois bem, para esse comparativo, pegamos a placa-mãe Rog Strix Z690-e, da ASUS, — uma das principais empresas que fabricam produtos destinados ao público gamer.

Publicidade

Com o poderosíssimo Socket LGA1700, a Z690-e é compatível com processadores Intel Core, Pentium Gold e Celeron de 12ª geração, suporta 3 slots M.2 para armazenamento, 6 portas SATA 6 Gb/s e ainda tem um total de 19 portas USB (12 delas traseiras e 7 frontais).

No Brasil, a placa-mãe pode ser encontrada no KaBuM! por R$5.294 — sendo vendida a R$4.340 em promoção, no momento da redação desta matéria. Na Best Buy, por sua vez, a peça está saindo por US$430, o que, somado à taxa de 60%, acaba custando por volta de R$3.510 — uma economia de R$830 via Zip4Me.

Processador

Outra coisa essencial em qualquer computador — principalmente caso ele seja um PC gamer, é um bom processador. Vamos falar aqui do Intel Core i9-12900K, o qual conta com até 5,2GHz de velocidade máxima de clock, 16 núcleos e 24 threads.

Publicidade

Com velocidades tão elevadas de clock, o processador é capaz de impulsionar sua jogabilidade para patamares bem superiores e, ao mesmo tempo, executar com perfeição aplicativos em segundo plano.

Também no KaBuM!, a peça está sendo vendida atualmente a R$5.294. Ao mesmo tempo, na Best Buy o preço é de US$620 — o que equivale a R$5.061, um preço R$233 menor que o cobrado por aqui.

Placa de vídeo

Nem todo computador precisa de uma placa de vídeo dedicada, mas seria um absurdo usar a mesma frase ao se referir a um PC gamer. Como exemplo para esta publicação, pegamos a GeForce RTX 3080, da EVGA.

Com incríveis 12GB de memória dedicada apenas para a parte gráfica, a placa conta com chipset e coprocessador gráfico da renomada NVIDIA, ventiladores triplos e 9 sensores térmicos iCX3 — os quais oferecem resfriamento de alto desempenho e ruído acústico muito silencioso.

Caso você queria adquirir esta placa de vídeo aqui no Brasil, terá que desembolsar R$10.700, que é o preço atual da peça no Submarino. Na Amazon americana, a placa de vídeo está saindo por US$1.085, o que é um preço salgado, obviamente.

Porém, fazendo as contas direitinho e incluindo a taxa de importação, o valor fecha em algo em torno de R$8.855 — uma economia de R$1.845, caso você compre lá fora e importe pela Zip4Me.

Memória de armazenamento

Outra peça bastante importante é a memória de armazenamento. Hoje em dia, obviamente, é praticamente obrigação ela ser do tipo SSD , e é por isso que escolhemos o modelo 980 PRO da Samsung, a qual conta com 2TB de armazenamento no formato NVMe.

No Submarino, conseguimos encontrar esta peça por R$3.000. Na Best Buy, por sua vez, ela está saindo por US$290, o que equivale a R$2.368 com a taxa de importação — uma economia de R$632.

RAM

Por fim, vamos falar de outro item essencial, que é a RAM . Como queremos um computador poderoso, optamos por uma Ripjaws Série V, da G.Skill, a qual conta com 32GB (dois pentes de 16GB).

Com uma frequência de 3.200MHz, a peça está disponível na Amazon aqui no Brasil por R$1.290. Na mesma loja, só que em sua versão americana, o valor é de US$118, o que em conversão direta e com a taxa de importação resulta em R$963 — uma economia de R$327.

Bônus: notebook gamer

Caso você prefira praticidade e não goste muito do trabalho de ter que montar um computador peça por peça, você também pode comprar um notebook gamer. Vamos tomar como exemplo o Dell Alienware x17 R2 Gaming.

Trata-se de um notebook gamer Dell da linha Alienware, uma das mais requisitadas por gamers. Para se ter uma ideia, na loja brasileira da empresa, o laptop está saindo por R$29.000 em sua versão mais básica.

Nas mesmas configurações, caso você opte pela versão americana da loja da empresa, o computador sai por US$2.250 — o que, com a taxa de importação, fica por R$18.365, uma economia de R$10.635.

Comprando e entregando na Zip4Me

Comprando os produtos e mandando entregar na Zip4Me, você automaticamente se livra do imposto americano pois o armazém da empresa fica no estado do Oregon (mais precisamente, na cidade de Portland), onde não há cobrança de impostos locais.

Esses produtos recebidos pela Zip4Me ainda precisam ser despachados para a sua casa, então precisamos levar em consideração ainda esses valores. Mas juntando todas as economias acima, de R$3.867 no caso do PC gamer e R$10.635 no caso do notebook Dell Alienware, você tem ainda uma boa margem para isso.

Assim como o cliente faz a sua declaração aduaneira, também é de sua responsabilidade conhecer as leis alfandegárias do país de destino. Nesse caso, pode haver cobrança de ICMS sobre importação, caso você more em estados como RS, MG e SC — a média é de 18%. Para mais informações sobre o regime de tributação, acesse o site da Receita Federal.

Além da economia em si, como sempre falamos, a Zip4Me tem um grande armazém que pode ir guardando os seus produtos por até três meses — prazo que é renovado a cada nova compra. Depois, você junta tudo num envio só para a sua casa. Então, já pode ir também fazendo suas comprinhas aos poucos, aproveitando inclusive promoções que rolam por lá.

Para saber e entender melhor como funciona o serviço da Zip4Me e como ela pode lhe ajudar, não deixe de conferir essa página.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.