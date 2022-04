Estreias do dia no Apple TV+: “Iluminadas” e “Make or Break”

Hoje é sexta-feira, o que significa que tem… estreia no Apple TV+, claro!

E os lançamentos de hoje certamente agradarão a uma ampla faixa do público: de fãs de séries de mistério aos aficionados de esportes, dos admiradores de Wagner Moura aos apaixonados por Gabriel Medina… tem de tudo!

Vamos dar uma olhada?

“Iluminadas”

Para início de conversa, temos a chegada de “Iluminadas” (ou “Shining Girls”, no título original), a aguardada série de mistério estrelada por Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”), Wagner Moura (“Narcos”) e Jamie Bell (“Billy Elliot”).

Baseada no romance homônimo de Lauren Beukes, a produção gira em torno de Kirby Mazrachi (Moss), arquivista de um jornal de Chicago que interrompeu uma carreira brilhante no jornalismo por conta de um ataque traumático.

O assassinato de uma mulher com métodos bem parecidos aos do ataque sofrido por Kirby coloca a arquivista numa rota de colisão com o repórter Dan Velazquez (Moura), e os dois partem numa investigação que aponta para uma linhagem de crimes contra mulheres ao longo de um século — e um assassino com poderes especiais que usa a própria crueldade como uma forma de se manter um passo adiante dos seus perseguidores.

Relembrem o trailer abaixo:

Além do trio de protagonistas, a série conta ainda com Amy Brenneman (“The Leftovers”) e Phillipa Soo (“Hamilton”) no elenco principal. Silka Luisa é a showrunner, roteirista e produtora executiva, e todos os episódios da primeira temporada serão dirigidos por mulheres — dois deles pela própria Moss.

Os três episódios iniciais de “Iluminadas” já estão disponíveis no Apple TV+, e os capítulos restantes da temporada serão liberados a cada sexta-feira.

“Make or Break: Na Crista da Onda”

Mudando completamente de cenário e tom, a segunda estreia do dia é a de “Make or Break: Na Crista da Onda”, mais um documentário esportivo entre tantos que estão chegando ao Apple TV+ nas últimas semanas — este, como o próprio nome já diz, focado no surfe.

Em sete episódios (na primeira temporada), a série documental acompanhará a temporada de 2021 da World Surf League (WSL) a partir da ótica de seis dos atletas mais destacados do esporte, três dos quais brasileiros: o tricampeão mundial Gabriel Medina, do medalhista de ouro em Tóquio Ítalo Ferreira, a atleta olímpica Tatiana Weston-Webb, o hendecacampeão mundial Kelly Slater, a heptacampeã mundial Stephanie Gilmore e o bicampeão mundial Tyler Wright.

A produção acompanhará o sexteto na disputa ferrenha pelo título mais importante do mundo do surfe em cenários paradisíacos e algumas das praias mais impressionantes do mundo — tudo, claro, com filmagens de alta definição e câmeras tecnológicas para encontrar os melhores ângulos possíveis.

Além disso, a ideia é entrar também na vida pessoal dos atletas, com visões íntimas sobre seus desafios e conquistas — bem como promover uma discussão sobre temas atualmente em voga, como diversidade e saúde mental.

Relembrem o trailer abaixo:

Além dos seis surfistas titulares, a série destacará também outros atletas do mundo do surfe, como o brasileiro Filipe Toledo, Morgan Cibilic, Johanne Defay, Leonardo Fioravanti, Jeremy Flores, John John Florence, Kanoa Igarashi, Matt McGillivray, Isabella Nichols e Jack Robinson. A produção executiva é de James Gay-Rees (“1971: O Ano em que a Música Mudou o Mundo”) e Paul Martin (“F1: Dirigir para Viver”).

A primeira temporada de “Make or Break: Na Crista da Onda” está inteiramente disponível no Apple TV+ — e vale notar que uma segunda temporada já está em produção. Bons mergulhos!

