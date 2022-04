Google permite remover mais dados pessoais de buscas

Nesta semana, o Google anunciou uma expansão nos critérios para solicitar a remoção de dados do seu serviço de busca. Antes, já era possível realizar pedidos do tipo, embora apenas em caso de doxxing (exposição de pessoas na internet) e na possibilidade de gerar fraudes, como informações bancários.

Publicidade

Agora, buscas que contenham dados pessoais como CEP, endereço, número de identidade e telefone, entre outros, possibilitarão pedidos de remoção. Deve-se realizar uma solicitação por meio da página do Google destinada ao tema.

Para garantir que a remoção acontecerá, é preciso enviar capturas de tela e provas de que as informações sensíveis estão sendo mostradas. Serão enviados emails relatando o progresso do processo, bem como se o que foi posto está no escopo do que a empresa aceita remover.

Vale ressaltar que, ainda que sejam removidas, as informações continuarão na internet, tendo em vista que o Google controla apenas seu mecanismo de busca. Além disso, a companhia não aceitará remover dados que já sejam públicos — a exemplo de políticos, cujos telefones e endereços de gabinete, por exemplo, são divulgados abertamente.

A novidade surge na esteira de outras implementações que visam resguardar a privacidade do usuário, como permitir que menores de idade solicitem a remoção de fotos suas da busca do Google.

A demanda de remover dados pessoais e/ou indesejáveis do maior buscador do mundo é, há muito tempo, alvo de polêmicas, que muitas vezes motivam processos judiciais. A expansão deverá facilitar esse processo, bem como desencorajar pessoas que querem expor outras.