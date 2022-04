Modo Diretor torna ainda mais fácil criar vídeos no Snapchat

Embora não seja mais tão popular aqui no Brasil como outrora, o Snapchat continua sendo uma das principais redes sociais da atualidade — especialmente nos Estados Unidos, onde ele goza de grande popularidade.

Publicidade

E é por isso que o app continua investindo pesado em novos recursos, como o Modo Diretor, que acaba de chegar à rede social para deixar ainda mais fácil criar vídeos que se destacam.

A novidade é uma espécie de modo de câmera modular, que busca centralizar ferramentas de edição dentro do app. Com isso, acaba ficando mais fácil a criação de conteúdo refinado que, segundo a empresa, “aprimora os momentos de todos os dias capturados com nossa câmera que chama a atenção do espectador”.

Segundo o Snapchat, os criadores de conteúdo poderão usar o recurso de Câmera Dupla dentro do Modo Diretor, que possibilita usar a câmera frontal e a traseira ao mesmo tempo, e ainda facilita a captura de momentos especiais.

Publicidade

Além disso, o Snapchat está facilitando transformar perfeitamente o fundo dos vídeos com o modo Tela Verde, e permitindo que você tire/edite vídeos com facilidade usando o recurso Edição Rápida.

O Snapchat, vale recordar, já contava com um estúdio criativo para vídeos à parte, o Story Studio. Porém, a rede social acredita que atrairá mais usuários com uma opção nativa, para fazer concorrência ao cada vez mais popular TikTok.

De acordo com a Snap, o novo Modo Diretor será implementado nos próximos meses para o iOS, e deverá chegar ainda neste ano ao Android. Será que vai dar certo?

via TechCrunch