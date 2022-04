“Pachinko” tem segunda temporada confirmada no Apple TV+

Um dos maiores sucessos do ano até agora no Apple TV+, “Pachinko” está chegando hoje ao episódio final da sua primeira temporada com uma recepção vibrante do público e da crítica. E, como não poderia deixar de ser, a Apple aproveitou o marco de hoje para anunciar que já deu o sinal verde para a segunda temporada da série.

Ainda não há detalhes sobre os rumos da história da temporada, mas a Apple prometeu continuar a narrativa “épica em escala e íntima e tom”, seguindo os passos da família de Sunja através de múltiplas gerações, países e idiomas.

A sweeping tale too epic for just one season.



The critically acclaimed #Pachinko is coming back for Season 2. pic.twitter.com/2dC2Aofvwh — Apple TV+ (@AppleTVPlus) April 29, 2022

A criadora e showrunner Soo Hugh (que, como soubemos recentemente, está desenvolvendo mais uma série para o Apple TV+) permanecerá nos seus cargos e comemorou a renovação de “Pachinko”:

Palavras não podem expressar minha alegria de poder continuar a contar a história extraordinária dessa família indomável. Sou muito grata à maravilhosa equipe da Apple e do estúdio Media Res por acreditar e apoiar a nossa série, e aos nossos fãs apaixonados pela torcida. Tem sido uma honra poder continuar trabalhando com esse elenco e essa equipe maravilhosos.

A expectativa é de que a segunda temporada da série traga o retorno de todo o elenco principal da produção, incluindo a vencedora do Oscar Yuh-Jung Youn (“Minari”) e o fenômeno pop Lee Min-ho (“Meninos Antes de Flores”), além de Minha Kim (“After Spring”), Jin Ha (“Love Life”), Soji Arai (“Cobra Kai”), Kaho Minami (“Household X”) e Anna Sawai (“Velozes e Furiosos 9”). Teremos de aguardar mais informações sobre isso, entretanto.

E aí, felizes? 😃

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

