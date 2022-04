Promoções na App Store: The Firm, i know percent, Color UI e mais!

Fechando a semana e o mês de abril com a nossa seleção de promoções na App Store! 🗓

The Firm, criado pela Sunnyside Games, é um jogo arcade dentro do mercado de ações.

Você deve agir rápido, com medidas corretas e foco nos objetivos da sua organização. De acordo com o seu desempenho, você progride na empresa, podendo se tornar inclusive o CEO ; porém, se o caminho for o inverso, não tenha dúvidas de que seu lugar não é na firma.

Confira um vídeo do jogo:

Analise o mercado, defina as suas ações e conquiste o sucesso nos negócios!

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam quase R$100 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Calculadora de porcentagem.

Adesivos para o iMessage.

Composição musical.

Aplicativo educacional.

Jogo de ação.

App para macOS

Utilitário para cores.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🛸