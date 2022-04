Reels já correspondem a 20% do tempo gasto no Instagram

Os Reels, vídeos curtos no formato vertical, foram responsáveis por 20% do tempo gasto no Instagram por usuários no primeiro trimestre de 2022. É o que mostrou a conferência de resultados desse período da Meta.

Outro dado interessante é que, no Facebook, vídeos em geral representaram metade do total do tempo gasto na rede social. Os Reels também tiveram um bom resultado, embora ele não tenha sido divulgado.

O “problema” quanto ao recurso em questão é a sua dificuldade de monetização. Apesar de estarem sendo bastante difundidos, em especial no Instagram, a Meta ainda não encontrou maneiras efetivas de monetizar os Reels.

Outra funcionalidade que passou pela mesma dificuldade foram os Stories, embora ela tenha sido superada com o tempo. Hoje em dia, por exemplo, as postagens que duram apenas 24 horas geram bastante receita para a empresa.

Os Reels, assim como uma função do YouTube chamada Shorts, copiam o estilo de vídeos objetivos e em formato retrato do TikTok. A rede social chinesa vem crescendo exponencialmente, tendo sido o aplicativo mais baixado do primeiro trimestre de 2022.

