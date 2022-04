Status do WhatsApp deverá ganhar reações com emojis

O Status do WhatsApp — que nada mais são do que a versão do mensageiro de Stories — nunca se tornaram lá muito populares, tanto entre os usuários quanto entre a própria equipe de desenvolvimento do aplicativo. Isso não significa que ele esteja morto, entretanto: de acordo com o WABetaInfo, poderemos ter uma novidade para o recurso muito em breve.

Publicidade

Segundo o site, o WhatsApp Beta para Android (versão 2.22.10.13) trouxe uma novidade interessante para o Status: a possibilidade de outros usuários reagirem aos seus vídeos e fotos temporários com emojis — da mesma forma que os Stories do Instagram já permitem há um bom tempo.

Caso confirmado, o recurso chegaria para complementar as reações às próprias mensagens no app, que já foram anunciadas oficialmente e deverão chegar nos próximos meses.

Pela screenshot obtida pelo site, serão oito reações disponíveis — as mesmas já encontradas no Instagram. Na versão atual, ao reagir a um status, o emoji é exibido como uma mensagem simples na conversa com a pessoa que postou o conteúdo; até o lançamento do recurso, entretanto, o WhatsApp deverá melhorar essa interação para “linkar” a reação ao Status em si.

Ainda não há informações sobre quando a novidade chegará ao WhatsApp em versão definitiva — ou sequer se ela será efetivada pela equipe do mensageiro. E aí, usariam?