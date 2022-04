Wristcam para Apple Watch agora tem chamadas de vídeo

Lá se vai quase um ano e meio desde que falamos da Wristcam, pulseira para o Apple Watch que passou cinco anos em desenvolvimento e adiciona não apenas uma, mas duas câmeras ao relógio da Maçã. Pois a ideia não só vingou, como está agora encontrando seu próximo passo: uma funcionalidade de chamadas de vídeo.

Com a vindoura atualização para o aplicativo da Wristcam, donos da pulseira poderão fazer chamadas para outros usuários do acessório — tudo numa interface simples e intuitiva, muito parecida com a do próprio FaceTime.

A novidade é significativa porque representa a primeira maneira de usuários do Apple Watch fazerem videochamadas diretamente dos seus pulsos — contanto que eles gastem um mínimo de US$300 na Wristcam, claro. Por conta própria, o smartwatch da Maçã até é capaz de fazer chamadas no FaceTime, mas apenas de áudio (afinal de contas, ele não tem uma câmera nativa).

A parte ruim da novidade é que as chamadas de vídeo ficarão limitadas apenas entre usuários da Wristcam — não há, ao menos até o momento, uma interoperabilidade com outros serviços de videochamada. Isso, claro, restringe significativamente os cenários de uso do recurso.

De qualquer forma, as chamadas de vídeo da Wristcam serão liberadas em breve, com uma atualização para o app do acessório. Quem quiser experimentar o recurso antes do lançamento oficial pode se inscrever nessa página para receber uma prévia da novidade.

via CNET