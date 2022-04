Como alterar a imagem do “Seguintes” no app TV [iPhone, iPad, Mac e Apple TV]

O aplicativo Apple TV, além de ser a “casa” do Apple TV+, também tem como objetivo reunir todos os seus serviços de streaming e a loja de filmes (que permite a comprar ou alugar diversos títulos).

Por aqui no MacMagazine, já falamos sobre como você pode adicionar/remover um conteúdo nessa seção “Seguintes” do app, e hoje a dica também é focada nela.

Uma nova opção, lançada recentemente, permite que você altere a imagem da seção “Seguintes”. Por padrão, é mostrado um “Quadro Estático”, ou seja, uma imagem pausada do que está em reprodução.

Porém, caso você queira, é possível fazer com que a imagem de divulgação do filme ou do programa de TV seja mostrada — a chamada “Arte do Pôster”.

A diferença entre “Arte do Pôster” e “Quadro Estático”

Veja, a seguir, como fazer esse ajuste por aí!

Como alterar a imagem da seção “Seguintes” no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e vá até TV » Imagem de Seguintes. Por fim, escolha entre “Quadro Estático” ou “Arte do Pôster”.

Como alterar a imagem da seção “Seguintes” no Mac

Com o app TV aberto, vá até TV » Preferências (na barra de menus) ou, se preferir, use o atalho ⌘ command , . Na aba “Geral”, use o menu suspenso ao lado de “Imagem de Seguintes” para escolher entre as duas opções disponibilizadas.

Como alterar a imagem da seção “Seguintes” na Apple TV

Na Apple TV, vá em Ajustes » Apps » TV » Imagem de Seguintes e escolha a sua opção preferida entre as duas.

Fácil, não?!

