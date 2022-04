Como ativar o Equalizador no app Música [iPhone, iPad e Mac]

Muitos usuários acabam não conhecendo esse recurso, mas a Apple oferece uma opção no app Música (Music), e consequentemente no Apple Music, que possibilita a ativação de um Equalizador (EQ).

Isso possibilita melhorar a forma como as músicas soam, como amplificar a voz do artista ou aumentar os graves, por exemplo. Ao todo, a Apple disponibiliza 23 opções de equalização, sendo elas:

Acústica

Alto-falantes Pequenos

Amplificador de Agudos (ou “Aumentar Agudos”, no Mac)

Amplificador de Voz (ou “Aumentar Vocais”, no Mac)

Aumentar Graves

Clássica

Dance

Eletrônica

Hip Hop

Jazz

Latina

Lounge

Madrugada

Piano

Pop

Profundo

R&B

Redutor de Agudos (ou “Reduzir Agudos”, no Mac)

Reduzir Graves

Rock

Sem Equalização

Volume Alto

Voz

Vale lembrar que essas opções de equalizações se aplicam apenas ao aplicativo Música e às canções do Apple Music, não valendo para outros apps musicais instalados no seu dispositivo.

A seguir, veja como escolher uma delas!

Como escolher uma equalização no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque em “Música”. Depois, vá até “Equalizador”. Em seguida, toque naquela opção que deseja usar.

Como escolher uma equalização no Mac

No caso do Mac, abra o app Música e, na barra de menus, vá até Janela » Equalizador (ou use o atalho ⌥ option ⌘ command E ).

Marque “Ativo” e use o menu suspenso ao lado para escolher um dos tipos de equalizações predefinidas. Caso queira, também é possível criar um pré-ajuste personalizado.

Para isso, movimente as barras de controle e, quando estiver satisfeito, selecione “Criar Pré-Ajuste…” no menu suspenso. Após fazer isso, dê um nome a ele para salvá-lo.

Se quiser editar essa lista, volte ao menu suspenso e clique em “Editar Lista…”. Depois, selecione o nome da equalização e clique em “Renomear” ou “Apagar”. Quando estiver satisfeito, vá em “OK”.

Já conhecia esse recurso? 🎶 🎧