Como escolher o tamanho de papel padrão em impressões no Mac

O macOS, assim como qualquer sistema operacional que se preze, permite que você realize a impressão de arquivos usando uma ferramenta embutida.

Pois, se você faz isso com uma certa frequência, saiba que a Apple permite escolher o tamanho de papel padrão das impressões — mesmo ainda permitindo que você realize uma mudança de forma individual, na caixa de diálogo “Imprimir”, na hora do processo.

Veja, a seguir, como é fácil alterar esse ajuste no seu Mac! 😁

Abra as Preferências do Sistema (seja pelo Dock, pelo Launchpad ou indo até o menu Apple no canto superior esquerdo da tela e clicando em “Preferências do Sistema…”).

Em seguida, clique em “Impressoras e Scanners” e use o menu suspenso ao lado de “Tamanho de papel padrão”. Por fim, escolha uma das opções disponibilizadas:

Carta EUA

Ofício EUA

A4

A5

JIS B5

B5

Envelope nº 10

Envelope DL

Tabloide

A3

Tabloide Extragrande

ROC 16K

Envelope Choukei 3

Super B/A3

Esse tamanho de página escolhido também será usado quando você for criar um documento novo no app Pages, da Apple.

Vale lembrar, ainda, que essa alteração do tamanho padrão afeta apenas os documentos novos, sem alterar aqueles que foram criados anteriormente.

Muito fácil, não acham? 🖨