Como remover o fundo de uma imagem usando o app Pré-Visualização [Mac]

O aplicativo Pré-Visualização (Preview), disponível no macOS, permite que você realize diversas ações, como preencher e assinar formulários, proteger um documento com senha e até combinar vários PDFs em apenas um.

A dica de hoje envolvendo esse app permite que você remova o fundo de uma imagem, sem a necessidade de usar outro app de terceiros — como o Adobe Photoshop ou Pixelmator Pro, por exemplo.

A seguir, veja como fazer esse procedimento por aí!

Abra o app Pré-Visualização (que pode ser feito pela aba “Aplicativos” do Finder, pelo Launchpad ou pelo Spotlight).

Clique duas vezes sobre a foto desejada, no botão do recurso “Marcação” (representado por um lápis), na parte superior direita e, depois, no de Alfa instantâneo (representado por uma espécie de varinha mágica, na parte superior esquerda).

Arraste o cursor sobre a área da imagem que deseja apagar. Com isso, o app seleciona a parte que você arrastou o cursor e os pixels adjacentes que tenham as mesmas cores. Para apagar a área selecionada, pressione delete .

Já se quiser apagar tudo o que estiver fora da área selecionada, vá até Editar » Inverter Seleção na barra de menus e pressione delete . Repita o processo para remover outras áreas desejadas da imagem.

Um belo quebra galho, não acham?! 👨‍💻