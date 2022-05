Como alterar quem pode responder os seus tweets no Twitter [iPhone, iPad, Mac e web]

Por justamente ser uma rede social, o Twitter permite que você expresse as suas opiniões para os seus seguidores. Como forma de interação mais simples, você pode responder a esses tweets e, com isso, manter discussões saudáveis com os demais usuários da plataforma.

Publicidade

Porém, em alguns casos, você pode querer limitar quem poderá responder algum de seus tweets. Isso, entre outras coisas, pode ajudar a diminuir o número de mensagens indesejadas que podem chegar a você.

O mais bacana é que isso pode ser feito tanto no momento da redação do tweet, quanto posteriormente. Veja, a seguir, como habilitar o recurso nos apps para iPhone, iPad, Mac e na web!

Como alterar quem pode lhe responder no Twitter para iPhone/iPad

Conforme dissemos anteriormente, isso pode ser feito no momento do envio do tweet ou posteriormente.

Publicidade

Para fazer isso na hora em que for enviar a mensagem, toque em “Qualquer pessoa pode responder” e escolha entre uma das três opções: “Qualquer pessoa”, “Pessoas que você segue” ou “Somente pessoas que você menciona”. Após fazer isso, basta tocar em “Tweetar” normalmente.

Já se quiser fazer isso posteriormente, em um tweet seu que já tenha sido publicado, vá até o seu perfil, toque no botão com três pontinhos, selecione “Altere quem pode responder” e escolha entre “Qualquer pessoa”, “Pessoas que você segue” ou “Apenas você”.

Como alterar quem pode lhe responder no Twitter para Mac e web

O processo no app para macOS e na web é basicamente o mesmo. Na hora da composição de um tweet, selecione “Qualquer pessoa pode responder” e escolha uma das três opções.

Para fazer isso em um tweet já postado, clique no botão com três pontinhos ao lado do tweet, selecione “Altere quem pode responder” e escolha entre as três opções disponibilizadas.

Fácil, não?! 😉