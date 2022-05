Mac Studio: a nova aproximação da Apple em direção aos escritórios

Já faz algumas semanas que o Mac Studio está entre nós. Você, inclusive, já assistiu nossos vídeos aqui de unboxing e hands-on do badalado novo Mac — se ainda não assistiu, deveria! 😉

Para quem gosta de tecnologia, Apple e procura ler/assistir diferentes pontos de vista de lançamentos, deve ter notado diversas percepções em relação ao novo lançamento da empresa de quase US$3 trilhões.

Por um lado, muitos estão encantados com o desempenho da nova máquina. Vamos combinar que não tínhamos nem superado o impacto do desempenho absurdo dos novos MacBooks Pro com chips M1 Pro/Max — algo bem acima das expectativas — e então chega o M1 Ultra com uma proposta quase surreal.

Esse poder todo gerou uma outra linha de avaliações: quem precisa de tanto desempenho? Teria a Apple rompido a lógica da capacidade overqualified em seus Macs? Me permita, aqui, uma crítica bem pessoal: para mim, desempenho nunca é demais.

As empresas precisam ter opções para todos os bolsos e necessidades, alcançando diferentes públicos e nichos. Além disso, você nunca será obrigado a comprar o flagship da categoria de produtos. Analisando o Mac Studio e suas versões, tenho a impressão de que a Apple está procurando se aproximar mais de ser uma opção real para escritórios.

Três fatores me levam a essa conclusão.

Precificação

Analisando a tabela de valores dos Macs, o Mac Studio criou um escalonamento maior entre as opções de preços, como observado por Andrew O’Hara, do AppleInsider.

Considerando os computadores portáteis, temos hoje:

MacBook Air: US$1.000

MacBook Pro 13″: US$1.300

MacBooks Pro de 14″e 16″: US$2.000+

Já para desktops, o range de preço era muito grande:

Mac mini: US$700

iMac: US$1.500

Mac Pro: US$6.000

E temos que levar em consideração que apenas o Mac Pro possui uma configuração mais profissional, sendo os outros dois produtos de entrada.

Com o Mac Studio, temos agora dois produtos intermediários, o Mac Studio com M1 Max (começando em US$2.000) e o Mac Studio com M1 Ultra (a partir de US$4.000) — importante notar que essa versão mais cara já vem com 64GB de memória e 1TB de armazenamento.

Para quem costuma fazer upgrades, uma opção bastante competitiva é considerar o pacote completo oferecido. Analisando empresas de diferentes perfis, o computadores da Apple se tornam uma alternativa viável para aquisição, especialmente considerando o programa Apple Business Essentials — além dos descontos educacionais, que podem beneficiar instituições de ensino de diferentes naturezas.

Upgrades parciais e integração

Profissionais de diferentes áreas, em especial de tecnologia e design, possuem gostos específicos quanto às suas ferramentas de trabalho. Monitores de alta resolução, teclados mecânicos, mouses anatômicos, entre outros periféricos que precisam ser acoplados para seu trabalho e eficiência.

Mesmo com a melhora considerável do MacBook Pro, ao adquirir um notebook, você está comprando um pacote fechado que envolve teclado, tela, trackpad e um limite de integração com outros periféricos. Ao oferecer um desktop poderoso, pequeno e independente, a Apple passa a atender de maneira muito mais personalizada a esses grupos.

O Mac Studio possui um número muito maior de portas e conexões. Além disso, caso o profissional tenha já seu kit de trabalho preferido, não precisa abrir mão de todos, mas apenas trocar a CPU , tornando maior a probabilidade de uma adesão ao novo Mac e também de futuros upgrades. Essa é uma tendência tão interessante, que já existe quem compre MacBooks sem a tela.

Mobilidade

Parece estranho citar mobilidade ao falar de um desktop, mas sim, esse item é um diferencial no Mac Studio. É possível montar PCs muito potentes para diferentes finalidades, mas ao montar um equipamento diferenciado, na grande maioria dos casos, você terá uma máquina pesada e desajeitada para carregar, feita para estar em um lugar fixo sempre. E tudo bem, afinal desktops são feitos para isso.

No entanto, o tamanho e peso do Mac Studio são diferenciais. É possível usar até sua sua caixa com a alça para transportar facilmente o equipamento. Empresas com diferentes abordagens, como produtoras de vídeo, organizadoras de eventos, promotoras de cursos e workshops, por exemplo, podem utilizar uma máquina poderosa em suas atividades em diferentes locais, usando projetores de vídeo ou monitores locais para trabalhar.

Conclusão

Há muito tempo, a Apple tem o dom de nos fazer perceber que “precisamos” de algo que nunca imaginávamos antes. Tirando de lado as estratégias de venda e marketing, os produtos são surpreendentemente diferenciados e atrativos.

Tudo depende da sua necessidade, do seu interesse, do seu gosto e, especialmente, do seu poder aquisitivo! Observando sob a ótica do mundo corporativo, os novos Macs podem encontrar um nicho bem atraente, aproximando a Apple novamente dos escritórios, oferecendo máquinas para diferentes perfis empresariais e profissionais.

