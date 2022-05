Twitter: como fixar um tweet no seu perfil [iPhone, iPad, Mac e web]

Já demos por aqui uma dica bem interessante para quem usa o Twitter com uma certa frequência: a possibilidade de fixar as Mensagens Diretas (Direct Messages, ou DMs) das pessoas que você mais conversa por lá.

Pois uma outra opção na rede social do passarinho azul permite que você fixe um tweet no topo da sua timeline. Isso pode ser interessante para colocar por lá uma mensagem que considere importante para quem estiver chegando ao seu perfil, por exemplo.

Além de fixar os seus próprios tweets, também é possível usar um que esteja publicado em outra conta, como veremos a seguir.

Como fixar um tweet da sua conta

O processo é basicamente o mesmo para os clientes do Twitter para iPhone/iPad, Mac ou pela web — usaremos, portanto, o dispositivo mais usado no exemplo: o iPhone.

Ao entrar no seu perfil, localize o tweet que deseja fixar. Em seguida, toque/clique no botão representado por três pontinhos, selecione “Fixar ao seu perfil” (na web, a opção aparece como “Fixar no seu perfil”) e confirme em “Fixar”.

Como fixar um tweet de outra conta

Até agora, o Twitter não permite que você simplesmente fixe um tweet de outro usuário no seu perfil. Porém, há uma gambiarra simples para fazer isso.

Tudo o que você deve fazer é tocar/clicar no botão de retweet e selecionar “Tweet com comentário” ou “Comentar o Tweet”.

Depois de escrever algo referente ao tweet, toque ou clique em “Tweetar”. Depois, siga o mesmo processo acima para fixá-lo ao seu perfil.

O que achou da dica? 😀