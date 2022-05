Apple Music está agora disponível em dispositivos Roku

Se você tem um dispositivo Roku — como o Roku Express, que já revisamos aqui no site, inclusive — e é assinante do Apple Music, temos uma boa notícia: a partir de agora, você pode curtir as suas músicas prediletas pelos dispositivos da empresa.

Publicidade

O serviço da Apple está disponível de forma completa nos aparelhos da Roku. Isso quer dizer que você pode acessar mais de 90 milhões de músicas, 30 mil listas de reproduções, rádios ao vivo, videoclipes, além de poder ouvir músicas, álbuns e playlists da sua própria biblioteca.

Como falamos, assinantes da Apple Music podem utilizar o serviço em qualquer dispositivo Roku, incluindo os aparelhos de streaming, as TVs e os dispositivos de áudio premium (como a Roku StreamBar Pro).

Roku Express



De R$349,00 por R$199,90 em até 6x https://t.co/cttiohKJ7M — MM Ofertas (@MMOfertas) May 2, 2022

Para isso, basta baixar o aplicativo do Apple Music pela loja da Roku, nos dispositivos comentamos acima, e fazer o login com o seu ID Apple. 😉

Publicidade

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$8,50/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors