Como gerar um código QR do seu perfil no Twitter [iPhone e iPad]

Aqui no MacMagazine, já mostramos algumas dicas focadas em gerar um código QR (QR code) do seu perfil em redes sociais como o Instagram e o TikTok, por exemplo.

Seguindo essa mesma linha, a dica de hoje é focada no Twitter, famosa rede social que foi recentemente adquirida pelo bilionário Elon Musk.

Com alguns simples toques, você pode não só gerar o código QR do seu perfil, como também usar a câmera do app para ler um referente a outro usuário. A opção está disponível no aplicativo para iPhone/iPad.

Veja, a seguir, como fazer isso!

Abra o app do Twitter, toque na sua foto de perfil (no canto superior esquerdo) e depois no ícone de um código QR (na parte inferior direita). Com isso, o código referente ao seu perfil aparecerá no centro da tela.

Para alterar a sua cor de fundo, toque em cima dele para fazer a alternância entre as cores azul, roxo, rosa ou verde. Para compartilhá-lo, toque no ícone de compartilhamento (no canto superior direito). Por lá, é possível tweetar a foto, copiá-la, salvá-la ou compartilhá-la com outro app, usando a folha de compartilhamento do sistema.

Para ler um código QR, toque no botão localizado na parte inferior e aponte para ele. Opcionalmente, isso também pode ser feito usando o próprio app nativo Câmera do iPhone/iPad.

O que achou da dica? 😄