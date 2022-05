Como reduzir o movimento das animações no Twitter [iPhone, iPad, Mac e web]

Aqui no MacMagazine, já demos diversas dicas envolvendo o Twitter. Com elas, você pode melhorar a sua experiência com a rede social, como abrir links no Modo Leitura e até limpar o seu armazenamento.

Publicidade

A dica de hoje é focada especialmente em quem deseja diminuir as animações dos apps para iPhone, iPad e Mac — e também na web —, como aquelas de transições, por exemplo.

A seguir, veja como fazer isso por aí!

Como reduzir o movimento no Twitter para iPhone/iPad

Abra o Twitter, toque na sua foto de perfil (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações e privacidade”. Em seguida, selecione Acessibilidade, exibição e idiomas » Acessibilidade e ative “Reduzir movimento”.

Como reduzir o movimento no Twitter para Mac/web

Com o app oficial do Twitter para Mac ou pela web, clique no botão com três pontinhos (na aba lateral esquerda) e selecione “Configurações e privacidade”. No app para Mac, isso também pode ser feito indo até Twitter » Preferências… na barra de menus (ou usando o atalho ⌘ command , ).

Publicidade

Depois, vá até Acessibilidade, exibição e idiomas » Acessibilidade e ative “Reduzir movimento”.

Fácil, não?! 🐦