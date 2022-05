Como sair de uma lista no Twitter [iPhone, iPad, Mac e web]

Se você acompanha as nossas dicas com uma certa frequência, já deve ter visto que demos várias delas focadas no Twitter.

Uma delas — muito útil, inclusive — permite que você crie listas dentro da rede social. Assim, você pode criar uma focada apenas em perfis de tecnologia e outra apenas com os seus amigos, por exemplo.

Por justamente permitir a criação delas, pode ser que outros usuários lhe adicionem a uma lista. Porém, caso você não queira fazer parte dela (seja lá por qual motivo for), saiba que há um truque muito simples para evitar essa situação.

A seguir, descubra como ver as listas onde você está e como sair delas!

Como visualizar as listas em que você está no Twitter

No iPhone/iPad

Abra o app do Twitter, toque na sua foto de perfil (no canto superior esquerdo) e vá até “Listas”. Depois, toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e selecione “Listas em que você está”.

No Mac e na web

Acesse o site do Twitter ou abra o app dele para macOS e clique em “Listas”, na coluna lateral. Em seguida, clique no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e vá em “Listas em que você está”.

Como remover você mesmo de uma lista no Twitter

No iPhone/iPad

Toque na lista desejada e depois vá até o botão com três pontinhos (no canto superior direito). Em seguida, selecione “Bloquear @nomedousuário”.

Com isso, você não só vai se retirar da lista, como também bloqueará a conta do perfil que criou a lista e lhe colocou nela.

No Mac e na web

Abra o site do Twitter ou o aplicativo oficial para macOS. Navegue até a seção onde estão localizadas as listas em que você está e clique naquela que deseja sair. Por fim, clique no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e em “Bloquear @nomedousuário”.

Em ambos os casos, esse procedimento também pode ser feito diretamente pelo perfil do criador da lista.

