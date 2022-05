Netflix deixará de funcionar no iPad original em breve

Depois de mais 12 anos do lançamento original do primeiro iPad, esse modelo finalmente perderá compatibilidade total com a Netflix.

Publicidade

Sim, se você visitar a página do app, verá que sua versão atual requer o iOS/iPadOS 14.0 ou superior. Todavia, estamos falando aqui de quem ainda tem uma versão antiga dele instalada no clássico iPad e consegue usá-lo para consumir conteúdo no serviço — provavelmente de uma forma um pouco precária hoje em dia, mas consegue.

Nooooooo! iPad 1 loses Netflix support May 23rd. pic.twitter.com/EZZrS4cTHa — Ian’s Tech 📱 (@IansTechYT) April 28, 2022

A partir de 23 de maio, a Netflix de fato deixará de funcionar totalmente no iPad original — provavelmente devido a uma incompatibilidade na própria comunicação do antigo app com os servidores deles.

Uma pena, porque certamente esse é um dos últimos propósitos para um tablet com 12 anos de idade. Por outro lado, não dá para reclamar…

via @Tecnoblog