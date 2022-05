Promoções na App Store: Magnet, Match Attack!, Talk About The Monster e mais!

Começando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store! 😊

Organize todas as janelas do seu Mac com muito mais facilidade e melhore a sua produtividade com o Magnet, um dos melhores utilitários de produtividade disponíveis na Mac App Store!



Ficou curioso sobre como ele funciona? Basta arrastar qualquer janela para um dos cantos (escolha a parte de cima, de baixo, da direita ou da esquerda). Prefere teclas de atalho? Sem problemas! É possível utilizar o seu teclado para os comandos do aplicativo, também. Quer acesso rápido? O ícone do app fica localizado na barra de menus, esperando ser chamado por você.

Aproveite a oferta! 😃

Abaixo outros aplicativos para iOS/iPadOS/watchOS que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Puzzles.

História interativa.

Conversor.

Utilitário esportivo.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🛵