Telegram Premium? Mensageiro poderá lançar versão paga, aponta leaker

Você pagaria por uma versão Premium do Telegram com recursos extras? Talvez essa não seja uma prioridade na lista da grande maioria das pessoas, mas de acordo com o pesquisador Alessandro Paluzzi, pode ser que o famoso mensageiro esteja planejando justamente isso.

Publicidade

Explorando versões de testes do aplicativo, Paluzzi descobriu menções a um suposto “Telegram Premium”, possível versão paga do mensageiro que traria alguns recursos extras aos assinantes. Entre as funcionalidades adicionais, os usuários teriam acesso a stickers (adesivos) e reações extras, além de um distintivo exibido ao lado do seu nome, nas listas de conversas e na sua página de perfil.

#Telegram Premium users will receive a badge ⭐ which will be shown to other users in the chat list 👀 pic.twitter.com/vTMDRRjeYK — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 1, 2022

O Android Police corroborou as informações na versão 8.7.2 do Telegram para iOS, ainda disponível em versão beta para testadores via TestFlight. O tal “Telegram Premium” ainda não existe de fato, mas usuários já podem enviar reações aprimoradas, como corações que explodem e fantasmas voadores, ou adesivos como o pato triste gigante.

Até o momento, o funcionamento dos recursos dá a entender que apenas assinantes da versão paga poderão enviar *ou* receber os elementos adicionais. Ou seja, se você for assinante e enviar uma das reações “Premium” para uma pessoa que não paga pelos recursos extras, ela não poderá visualizar o conteúdo — em vez disso, o Telegram exibirá apenas um aviso convidando-a a assinar a versão paga.

Publicidade

O Telegram não se pronunciou sobre as descobertas, então ainda não há como saber se os planos são para valer, quanto custaria a assinatura ou quais outros recursos seriam adicionados à plataforma para os assinantes. Ainda assim, o prospecto está em linha com falas recentes do fundador Pavel Durov, o qual afirmou, no fim de 2020, que o mensageiro passaria a gerar mais receita por meio de novas estratégias, diferentes daquelas (leia-se: rastreamento para anúncios e transações monetárias) adotadas pelo WhatsApp.

Ao menos, não há necessidade de preocupação: no mesmo discurso, Durov prometeu que tudo que existe de forma gratuita hoje no Telegram permanecerá gratuito.

E aí, você assinaria?

via The Verge