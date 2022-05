Twitter: como impedir que seguidores vejam os Espaços você participa [iPhone e iPad]

Um dos recursos lançados recentemente pelo Twitter são os Espaços (Spaces). A ideia dele é promover conversas ao vivo com outros usuários da rede social — algo muito parecido com o Clubhouse, por exemplo.

Publicidade

Por padrão, sempre que você entra em um Espaço (seja como host, cohost ou orador), os seus seguidores poderão ver isso por meio de uma bolinha roxa no ícone do seu perfil, na parte superior da timeline da página inicial do app.

Porém, você pode mudar esse comportamento de uma forma bem fácil. Veja, a seguir, como desativar isso no app para iPhone/iPad!

Abra o app, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e em “Configurações e privacidade”. Em seguida, vá até Privacidade e segurança » Espaços e desative a opção “Deixe os seguidores verem quais Espaços você está ouvindo”.

Apesar de desativar, o Twitter lembra que você ainda estará visível a todas as pessoas quando estiver em um Espaço. Além disso, os seus seguidores sempre poderão ver quais espaços você é host, cohost ou criador.

Você costuma usar os Espaços por aí?