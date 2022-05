WhatsApp terá Status na lista de chats e enquetes no desktop

Mais um dia, mais uma leva de novidades para o WhatsApp trazidas pelo WABetaInfo. Vamos dar uma olhada?

Status na lista de chats

Há alguns dias, o site falou sobre a vindoura chegada das reações com emojis à ferramenta de Status do WhatsApp. Aparentemente, entretanto, não é só essa melhoria que ela deverá ganhar: em breve, as postagens efêmeras dos usuários deverão aparecer também na lista de chats do aplicativo.

Com a novidade, usuários que postaram Status no WhatsApp terão um círculo verde em torno da sua imagem de perfil, seja na lista de conversas ou na busca — desta forma, outras pessoas poderão simplesmente tocar na imagem para ver sua foto ou seu vídeo temporário. Com isso, mais pessoas poderão ter acesso aos seus Status, que hoje ficam relegados a uma aba isolada do aplicativo.

O recurso, ainda em testes, foi avistado numa versão beta do WhatsApp Desktop, mas deverá aparecer em breve nos aplicativos oficiais do mensageiro para iOS e Android.

Enquetes no desktop

Falando nisso, o WABetaInfo descobriu também que a equipe do mensageiro está trabalhando numa forma de levar o recurso de enquetes — ainda em testes na versão móvel do app — para o WhatsApp Desktop e o WhatsApp Web.

As screenshots mais recentes obtidas pelo site mostram que o recurso de enquetes já está funcionando no desktop. Além disso, o WhatsApp está trabalhando em funcionalidades extras: será possível, por exemplo, programar enquetes para envio numa data/horário posterior nos grupos.

Ainda não é possível checar quem votou em cada opção, mas os resultados da enquete são exibidos em tempo real — e as perguntas, claro, são criptografadas de ponta a ponta, como todo o conteúdo do WhatsApp.

Pelo andar da carruagem, é possível que o recurso já esteja próximo do lançamento, mas vamos aguardar as informações oficiais. Será bem útil, não?