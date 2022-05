1Password 8 está agora disponível para Macs

Algumas semanas após a grande nova versão (beta) do 1Password (popular plataforma de gerenciador de senhas) ser disponibilizada para iOS/iPadOS — e nove meses após o início dos testes no macOS —, hoje a versão final do 1Password 8 finalmente está sendo lançada para desktop com vários aprimoramentos e novos recursos.

Com um design mais elegante e intuitivo, a nova geração do 1Password para Mac torna ainda mais fácil gerenciar e proteger suas informações.

Uma das mudanças mais notáveis é a interface, totalmente redesenhada com uma aparência mais moderna e consistente com a linguagem de design das versão mais recentes do macOS. A iconografia também foi renovada, para facilitar a identificação de ícones e funções rapidamente, além da barra lateral e de pesquisa (superior) do app.

Entre as novidades, o Acesso Rápido (Quick Access) torna o processo de login em sites usando o 1Password muito mais intuitivo, mesmo quando o app não está aberto — sugerindo os logins mais relevantes para o aplicativo ativo.

Assim como na versão beta para iOS/iPadOS, a nova versão do 1Password também traz a Torre de Vigia (Watchtower), pela qual usuários têm acesso a um gráfico detalhado mostrando o status de segurança das suas senhas salvas. O painel destaca, em um só lugar, todas as senhas que podem ou devem ser alteradas, além de alertar os usuários sobre sites comprometidos — e agora os desenvolvedores podem gerar e gerenciar fluxos de trabalho com Secure Shell (SSH).

Por fim, mas não menos importante, o preenchimento automático agora funciona com aplicativos e até mesmo prompts do sistema.

Essas são algumas das principais novidades da nova versão, a qual já está disponível para download — vale notar que o o 1Password utiliza um formato de assinatura que custa a partir de US$3 mensais, com até 14 dias de testes grátis.

A nova versão deverá pintar na Mac App Store em breve, e já está disponível para download pelo site oficial do app.

