Anker relança bateria MagSafe com 10.000mAh de capacidade

Em outubro do ano passado, falamos sobre a Anker 622 Magnetic Battery, uma bateria externa MagSafe com uma aba na parte de trás que, quando dobrada, permite posicionar o iPhone em pé num ângulo apropriado para visualização e digitação.

Em termos de capacidade de bateria, o dispositivo contava com 5.000mAh, o que já era um número muito alto. Mas a Anker foi além e lançou a mais nova versão do produto, a 633 Magnetic Battery, que conta com nada menos que 10.000mAh!

Visualmente mais espessa que a versão anterior (para comportar o dobro da capacidade de bateria, obviamente), a Anker 633 é capaz de recarregar por completo um iPhone 12 duas vezes, ou até mesmo um iPhone 13 Pro 1,8 vez.

Como ponto negativo, a velocidade de carregamento padrão do dispositivo é de 7,5W — mesmo com a decisão da Anker de dobrar a capacidade dela —, uma limitação que (infelizmente) ainda é imposta pela Apple para produtos do tipo, incluindo a própria Bateria MagSafe.

Porém, há uma alternativa mais “pré-histórica” para ocasiões em que você esteja com muita pressa. Trata-se da porta USB-C lateral, que é usada para recarregar o próprio dispositivo e pode abastecer iPhones (com suporte a carregamento rápido) a 20W.

Caso você tenha se interessado, o Anker 633 Magnetic Battery está disponível na Amazon americana por US$80.

