Apple contrata veterana da Ford para projeto de carro elétrico

Sabemos que, no momento, os prospectos não são lá dos mais positivos para o “Apple Car”: após a debandada de uma série de nomes importantes e sucessivas mudanças no comando, o analista Ming Chi-Kuo afirmou há algumas semanas que a equipe do projeto tinha sido dissolvida e uma reorganização completa deveria ser realizada em poucos meses caso a Maçã tivesse a intenção de manter os olhos em 2025, possível ano de lançamento do produto.

Bom, pelo visto, os pauzinhos estão se mexendo em Cupertino: de acordo com a Bloomberg, a Apple contratou recentemente Desi Ujkashevic, veterana que passou 31 anos na Ford e, em seu cargo mais recente, desempenhou o papel de diretora global de engenharia de segurança automotiva na montadora.

Antes disso, Ujkashevic teve uma série de cargos na Ford: ela liderou e supervisionou equipes relacionadas à engenharia de interiores e exteriores, chassis e componentes elétricos. Sua influência está presente em vários modelos icônicos da montadora, como o Fiesta, o Focus, o Escape e o Explorer — além de alguns veículos da Lincoln, subsidiária de luxo da empresa.

Ainda não se sabe qual será o papel específico da executiva na Apple, mas sua simples chegada já traz bons ventos ao ritmo de desenvolvimento do “Apple Car” — afinal de contas, um nome tão importante não seria contratado caso a empresa não tivesse um plano específico para alcançar seus objetivos. A reportagem da Bloomberg cita especificamente a experiência de Ujkashevic na área de questões regulatórias, um dos maiores pontos-chave a serem resolvidos pela Apple nos próximos anos.

Curiosamente, vale lembrar que o período de “decadência” do “Projeto Titan”, como é referida a iniciativa do carro elétrico dentro da Maçã, começou quando Doug Field deixou Cupertino justamente em direção à Ford, sua ex-empresa, no ano passado. Atualmente, Kevin Lynch (vice-presidente de tecnologia da Apple) está supervisionando o projeto.

Apesar do “êxodo” recentemente, é importante notar também que a Apple não interrompeu completamente as contratações para o projeto do seu carro elétrico: no último ano, tivemos a chegada de Ulrich Kranz e Stuart Bowers, por exemplo.