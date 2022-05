Apple TV+: Alisson Janney entra para “Mrs. American Pie”

O elenco de “Mrs. American Pie”, futura série de humor do Apple TV+, está se revelando uma reunião e tanto da fina flor da comédia dos Estados Unidos: além de Kristen Wiig (“Missão Madrinha de Casamento”) e Laura Dern (“Big Little Lies”), a série terá também a participação luxuosa de Alisson Janney, como informou hoje a Variety.

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Eu, Tonya”, Janney é conhecida também por seus longevos papéis nas séries “Mom” e “The West Wing”, além de filmes como “Histórias Cruzadas” e “Beleza Americana”.

A série, criada por Abe Sylvia (“Os Olhos de Tammy Faye”) e baseada no romance de Juliet McDaniel, é ambientada no início dos anos 1970 e conta a historia de Maxine Simmons (Wiig), uma mulher tentando um espaço no clube mais exclusivo dos Estados Unidos: a alta sociedade de Palm Beach, na Flórida. No caminho, ela é confrontada com uma série de situações inusitadas e escolhas difíceis sobre aquilo que ela precisa abrir mão para conquistar o seu sonho.

Na série, Janney viverá Evelyn, uma das socialites de Palm Beach e fonte de inspiração para Maxine. Trata-se do primeiro papel regular da atriz na televisão após a finalização de “Mom”, série que lhe rendeu dois dos seus sete(!) prêmios Emmy.

Tate Taylor (“Ma”) dirigirá os episódios da série, e Laura Dern, além de estrelar, será produtora executiva. Abe Sylvia será o showrunner e roteirista principal da produção, que terá dez episódios na sua primeira temporada.

Promete, hein?

