Apple TV+ libera trailer da 2ª temporada de “Greatness Code”

Já sabemos que a segunda temporada de “Greatness Code”, série documental esportiva do Apple TV+, trará uma série de astros e estrelas de diferentes modalidades — incluindo a brasileira Letícia Bufoni, skatista seis vezes medalhista de ouro dos X-Games e atleta olímpica que participou de Tóquio 2020. Pois agora, a Maçã liberou o trailer dos novos episódios.

Além de Bufoni, a nova temporada da docussérie terá episódios focados também no futebolista Marcus Rashford, no jogador de futebol americano Russell Wilson, na atleta paraolímpica do atletismo Scout Bassett, no piloto (e primeiro negro a vencer um campeonato da NASCAR desde 1963) Bubba Wallace e na esquiadora multicampeã Lindsey Vonn.

Official Trailer – Greatness Code S2



The sports world’s biggest stars, like @dangerusswilson, @scoutbassett and more, share their stories in Season 2 of #GreatnessCode streaming May 13 on Apple TV+ https://t.co/QytTm2Uypb pic.twitter.com/XfoVZ8ONYA — Apple TV+ (@AppleTVPlus) May 3, 2022

Como os espectadores da série já sabem, cada episódio de “Greatness Code” é focado num atleta — ou, mais especificamente, num momento específico da sua carreira em que ele ou ela atingiu a “grandeza” referenciada no título da série. Com uma combinação de entrevistas, imagens de arquivo e recursos gráficos/de animação, a ideia é traçar um perfil do esportista, revelando a pessoa por trás das conquistas.

Todos os episódios da segunda temporada de “Greatness Code” serão dirigidos por Gotham Chopra, que é também produtor executivo. A Religion of Sports e a UNINTERRUPTED produzem a série para o Apple TV+.

Os seis episódios da nova temporada chegarão todos ao Apple TV+ na próxima semana, no dia 13/5. E aí, animados? 😃

