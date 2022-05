Cartão da Nomad agora é aceito em mais de 50 países; ganhe US$10 abrindo a sua conta!

Em fevereiro, nós revelamos uma novidade muito bem-vinda na Nomad, a conta digital americana gratuita para brasileiros. Na época, o cartão de débito Mastercard da conta passou a ser aceito em 40 países, o dobro da quantidade que era suportada até então.

Agora, mais uma expansão: hoje, o cartão passou a funcionar em mais de 50 países!

Apenas para recapitular, antes era possível utilizar o cartão da Nomad — que é compatível com o Apple Pay, diga-se — nos seguintes países: Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Catar, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estônia, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Oriente Médio, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, República Tcheca, Singapura, Suécia, Suíça e Uruguai.

A partir de agora, também entraram para a lista Aruba, Bahrein, Bolívia, Curaçao, Equador, Grécia, Islândia, Jamaica, Mônaco e vários territórios dos EUA (Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Virgens Americanas, Porto Rico e Samoa Americana) também estão nas suas possibilidades de compras.

Com isso, as possibilidades de locais para se comprar produtos da Apple fora do Brasil — e, é claro, economizar de uma forma geral em uma viagem que você fizer, mesmo sem pensar em compras — ficaram ainda maiores.

Lembrando que, fora dos EUA (ou seja, em outra moeda que não o dólar), o valor das compras será convertido com base na cotação no momento da compra, utilizando a taxa de câmbio da bandeira Mastercard.

Economize comprando com a conta digital Nomad

Não importa o valor do produto… comprando com a conta digital Nomad, você vai economizar mais dinheiro do que usando qualquer cartão de crédito internacional. Para fazer parte desse mundo de economia.

O cartão digital da Nomad, é possível comprar no exterior por um valor muito mais agradável, já que eles trabalham com a cotação do dólar comercial, spread de 2% (que pode cair para até 1%) e IOF de 1,1%.

Em comparação, um cartão de crédito internacional tradicional conta com taxa de 6,38% de IOF, dólar PTAX referente ao dia da compra e spread entre 4% e 7%. A economia pode chegar até a 10% com compras na Nomad em relação a outras instituições financeiras!

Ganhe US$10 ao abrir a sua conta na Nomad!

Não tem uma conta ainda? Abra a sua baixando o app, usando o seu RG ou a sua CNH e, no campo código de convidado, digite REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback após fazer a sua primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta.

Nesta tela, digite o cupom REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback

O que mais a Nomad oferece?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ) e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

Bom, não é mesmo? Se você ainda não tem, abra a sua conta agora, ganhe US$10 de cashback e economize na sua viagem!

