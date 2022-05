Edge toma do Safari a 2ª posição de navegador mais usado (em desktops)

Como mostra a empresa de estatística StatCounter, o navegador Microsoft Edge atingiu 10,07% dos usuários de computadores em abril de 2022. Assim, o Safari foi superado, com seus 9,62%. O Google Chrome segue em primeiro lugar isolado, com 66,58%.

Apesar de o Edge ter chegado ao segundo lugar, empurrando o Safari para o terceiro, não se observa grande variação nas respectivas fatias de mercado. Como mostramos aqui em fevereiro deste ano, o navegador da Apple tinha 9,8% nesse período, contra 9,54% do da Microsoft.

Vale ressaltar que esses dados referem-se apenas ao uso dos browsers em desktops. No caso de dispositivos móveis, a situação melhora bastante para o Safari. Apesar de o Chrome continuar em primeiro lugar, com 62,87%, o aplicativo da Apple está consolidado no segundo lugar, com 25,35%, a um abismo de distância do Samsung Internet, em terceiro lugar (com 4,9%). Como a Microsoft não tem mais sistema mobile, o seu navegador sequer está entre os cinco mais utilizados no mercado móvel.

É possível que a tendência de alta do Edge se mantenha, já que ele é o navegador nativo do Windows 11. Além disso, o clássico Internet Explorer será finalmente aposentado no próximo mês, o que forçará uma migração dos que ainda utilizam ele.

No geral, como é possível observar nas estatísticas de ambas as plataformas, o Chrome continua em primeiro lugar, com 64,36%. Em segundo está o Safari, com 19,13%, seguido pelo Edge, com 4,07%.

