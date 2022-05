Elon Musk critica Apple por taxa de 30% na App Store

Elon Musk, o badalado CEO da Tesla e mais novo dono Twitter (se a compra realmente se concretizar), voltou a tecer opiniões fortes nesta terça-feira sobre a famigerada taxa de 30% cobrada pela Apple de desenvolvedores em sua loja de aplicativos. Segundo o bilionário, a cobrança é “dez vezes maior do que deveria ser” e “definitivamente não está ok”.

Os comentários em questão foram feitos no próprio Twitter e se somam a outras críticas do sul-africano ao modelo de negócios da Maçã. No ano passado, Musk chegou a criticar a empresa por criar um “jardim murado” para se proteger da concorrência e por usar cobalto nas baterias de seus dispositivos.

A taxa de 30% cobrada pela Apple, vale notar, é aplicada em compras internas de aplicativos que faturam mais de US$1 milhão no período de um ano. Para desenvolvedores que faturam valores abaixo dessa marca, a taxa é de 15%.

Em outra postagem, Musk comparou a cobrança a uma espécie de “taxa sobre a internet”.

Literally 10 times higher than it should be — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

A existência dessa taxa foi um dos principais motivos que levaram a Epic Games a processar a Apple, no caso que acabou tirando o jogo Fortnite da App Store. A Meta (empresa mãe do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e da Oculus), por sua vez, passou boa parte dos últimos anos tratando a taxa como “abusiva”, o que já incluiu várias manobras para evitar a cobrança; por outro lado, ela pretende cobrar 50% de taxa no metaverso.

Musk está atualmente no meio do processo de compra do Twitter, que deverá ser adquirido pela bagatela de US$44 bilhões. Desde então, o bilionário tem sido ainda mais ativo na rede social.

