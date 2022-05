Firefox chega à versão 100 com HDR no Mac, melhorias no PiP e mais

Há pouco mais de um mês foi o Chrome, e agora é o Firefox que está chegando ao marco da sua centésima versão. Pois a Mozilla resolveu lançar algumas novidades bem legais na mais nova (e significativa) atualização do seu navegador — especialmente para usuários de Macs.

No macOS Monterey, o Firefox 100 incorpora suporte a conteúdos HDR , como fotos e vídeos, caso esteja rodando em monitores compatíveis — como as telas dos Macs recentes e do Pro Display XDR. Inicialmente, a compatibilidade será limitada a vídeos do YouTube, mas uma expansão deverá ser iniciada em breve para abraçar conteúdos de outras fontes.

Além disso, a nova versão do navegador traz melhorias para o modo Picture in Picture (PiP), que permite rodar vídeos de plataformas como o YouTube, a Netflix e o Amazon Prime Video em janelas flutuantes no topo da navegação. Agora, os vídeos em PiP podem exibir legendas — basta que elas estejam ativadas no player nativo do conteúdo em questão. O recurso, inclusive, foi expandido e aceita legendas de quaisquer sites que usam o formato WebVTT (Web Video Text Track).

Tem mais: o corretor ortográfico do Firefox agora pode funcionar em múltiplos idiomas — basta selecionar as línguas desejadas no menu contextual aberto em qualquer campo de texto. Além disso, o navegador agora detecta quando o idioma nele configurado não é o mesmo do sistema operacional, e dá ao usuário a opção de fazer a mudança com apenas um clique.

Outras novidades do Firefox incluem uma expansão do recurso de autopreenchimento de cartões de crédito (agora disponível no Reino Unido, na França e na Alemanha), melhorias na renderização de fontes e outros ajustes de privacidade.

E no iOS…

Não é só nos desktops que o Firefox está chegando à sua centésima versão: o navegador para iOS também será atualizado em breve com algumas novidades, principalmente na sua interface e organização de abas.

Na versão 100, o histórico e a visão de abas receberão um banho de loja para se tornarem mais fáceis de se navegar. As abas, por exemplo, tornar-se-ão “inativas” caso não sejam acessadas em 14 dias, e você poderá recuperá-las numa janela anexa. Já o histórico agrupará itens de acordo com uma página original, para que você busque todos os resultados que abriu ao fazer uma pesquisa, por exemplo.

O Firefox 100 para iOS deverá ser lançado para todos os usuários na próxima semana. A versão para desktops, por sua vez, já está disponível para download e atualização.