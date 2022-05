HYPER lança carregador 4-em-1 com MagSafe

A marca de acessórios HYPER lançou nesta semana um carregador sem fio 4-em-1 com suporte à tecnologia MagSafe, da Apple. Melhor do que isso: o produto tem a certificação da Maçã (Made for MagSafe), o que faz a recarga chegar a 15W.

Além de poder recarregar um iPhone (via MagSafe), a base também pode recarregar um Apple Watch, AirPods e mais um aparelho por um espaço compatível com o padrão Qi — tudo isso simultaneamente.

Um outro destaque é o design compacto e discreto, em prata e preto. A HYPER destaca que o carregador também é portátil, já que os stands MagSafe e pro Apple Watch são retráteis. A base também tem um ângulo ajustável, o que facilita a realização de chamadas de vídeo enquanto o iPhone está recarregando.

Tudo isso é alimentado ou por uma fonte com cabo de energia incluído na caixa, ou por um cabo USB-C. O HYPER 4-in-1 Wireless Charger With MagSafe já está disponível para compra e sai por US$200 na loja da empresa.

Esse foi mais um projeto da HYPER financiado coletivamente por meio de uma campanha no Kickstarter.

