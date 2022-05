Leilão da Receita Federal tem iPhone 13 Pro Max e MacBooks

Atenção, pechincheiros de plantão! A Receita Federal está realizando em seu site mais um de seus clássicos leilões com uma série de lotes cheios de produtos apreendidos, os quais entrariam de forma irregular no país. Desta vez, os lotes estão concentrados no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e, como de costume, possuem diversos produtos da Apple.

Ao todo temos 137 lotes, sendo 11 recheados com produtos da Maçã — lembrando sempre que, em certos casos, a Receita não especifica modelos ou versões de determinados itens incluídos nos lotes, e alguns dos produtos podem ser usados, vir sem caixa ou até mesmo sem acessórios.

Com isso em mente, vamos aos lotes que contam com aparelhos da Apple:

Lote Produtos da Apple Valor mínimo 12 1 iPhone 7 (modelo não especificado)

1 Apple Watch Series 3 (modelo não especificado)

2 Capas para iPhones (modelos não especificados) R$300 13 1 iPhone 11 Pro (modelo não especificado) R$900 15 1 MacBook Pro 16″ 2019 (modelo não especificado) R$800 17 1 iPhone 7 (modelo não especificado)

1 MacBook Pro 16″ 2019 (modelo não especificado) R$1.900 19 2 iPhone 7 Plus (modelo não especificado) R$600 22 1 iPhone 7 Plus (modelo não especificado)

1 iPhone XR (modelo não especificado) R$620 23 1 iPad de 3ª geração (modelo não especificado)

1 iPhone 11 Pro Max (modelo não especificado) R$700 32 1 iPhone 13 Pro Max 128GB R$900 39 1 Apple Watch Series 3 (modelo não especificado)

1 Apple Watch (geração e modelo não especificados) R$380 91 1 MacBook Pro 13″ 2019 R$2.500 99 1 Cabo Lightning para USB (Apple)

1 Capa de couro para iPhone 11 R$5.500

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo). Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.

As propostas devem ser enviadas para análise até 16 de maio às 21h. A classificação das propostas se iniciará no dia 17/5 às 10h, com a sessão para o lances marcada para logo depois, às 10h30.

Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente nos locais indicados no edital do processo, que pode ser encontrado nessa página da Receita Federal.

