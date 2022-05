Louis Partridge junta-se ao elenco de “Disclaimer”, do Apple TV+

E vamos de mais novidades para o Apple TV+? De acordo com a Variety, um novo nome juntou-se ao numeroso elenco de “Disclaimer”, vindoura série do serviço escrita e dirigida pelo vencedor do Oscar Alfonso Cuarón (“Gravidade”): Louis Partridge.

Mais conhecido por seu papel no filme “Enola Holmes” (e que será reprisado na sequência do longa, a ser lançada ainda este ano), Partridge está com uma agenda cheia em Hollywood: além da série da Apple, ele também interpretará Sid Vicious — líder da banda Sex Pistols — na minissérie “Pistol”.

Em “Disclaimer”, Partridge viverá Jonathan Brigstocke, um jovem que tira um ano sabático dos afazeres acadêmicos e, durante uma viagem à Itália, se deixa levar pelos seus desejos mais profundos — com consequências inesperadas.

A série de Cuarón, como sabemos, estrelará Cate Blanchett (“Blue Jasmine”) como Catherine Ravenscroft, uma respeitada documentarista que tem sua vida revirada quando o romance de um viúvo (Kevin Kline, de “Um Peixe Chamado Wanda”) chega à sua porta. Ao ler a narrativa, ela descobre que uma das principais personagens do livro é inspirada nela mesma — e a “história dentro da história” ameaça revelar um dos maiores e mais antigos segredos de Catherine.

Além de Partridge e da dupla de protagonistas, já estão confirmados na produção também Sacha Baron Cohen (“Os 7 de Chicago”), Kodi Smit-McPhee (“Ataque dos Cães”) e Hoyeon (“Round 6”). Cuarón, além de diretor e roteirista, será também produtor executivo da série, que é baseada no livro de mesmo nome de Renée Knight.

