Mensalidade do Amazon Prime aumentará 50% no Brasil

A Amazon anunciou hoje que aumentará no Brasil, a partir do dia 20 de maio, os preços cobrados pelo seu plano de assinatura Prime — que, além de oferecer acesso à plataforma de streaming Prime Video, também dá uma série de benefícios aos clientes do site de comércio eletrônico, como frete grátis em milhares de produtos.

Dos R$9,90 cobrados desde o lançamento do serviço no Brasil, o Amazon Prime passará a custar R$14,90 mensais por aqui. O plano anual também aumentará, de R$89 para R$119.

Para quem já é assinante do Amazon Prime, as mudanças passarão a valer a partir do próximo dia 24 de junho. Para novos assinantes, por outro lado, os novos preços entram em cena antes: já a partir de 20 de maio.

Em outras palavras, caso você tenha planos de manter a sua assinatura do serviço por ao menos mais um ano, vale a pena considerar o pagamento do plano anual do Amazon Prime nas próximas duas semanas: caso você contrate o serviço anual até o dia 19/5, poderá pagar o preço atual (R$89) e economizar alguns trocados até 2023.

De acordo com a Amazon, o acréscimo nos preços do Prime vem na esteira de um aumento nos custos operacionais da empresa e de investimentos adicionais no serviço, que, segundo a empresa, trouxeram benefícios extras aos assinantes. De fato, a companhia tem feito gastos vultosos no universo do audiovisual, com séries como “A Roda do Tempo” e a vindoura “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”, descrita como a produção televisiva mais cara já realizada.

Vale notar que, além do frete grátis rápido, dos descontos especiais e da ampliação do catálogo do Prime Video, a assinatura dá também acesso a serviços como o Amazon Music, o Prime Reading e o Prime Gaming.

Em fevereiro último, a Amazon já havia aumentado os valores do Prime nos Estados Unidos, sob justificativas semelhantes. Por lá, o serviço custa agora US$15 mensais (contra US$13, anteriormente) ou US$140 anuais (contra US$120). Já aqui no Brasil, a principal concorrente da Amazon no universo do streaming, a Netflix, também promoveu aumentos nas suas mensalidades há menos de um ano.

O fato é que, considerando apenas o lado do streaming, o Apple TV+ é, agora, a última plataforma entre as grandes a cobrar menos de R$10 mensais pelo seu conteúdo — o que, ao menos até o próximo reajuste, poderá ser um apelo interessante para potenciais assinantes.

via Folha