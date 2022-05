O que é e como usar a rede social Mastodon

Se você está por dentro do mundo das redes sociais, já deve ter ouvido falar no Twitter — principalmente depois de Elon Musk fazer uma oferta pra comprá-lo por US$44 bilhões.

Pois justamente após essa notícia envolvendo o bilionário, uma outra rede começou a ganhar os holofotes. Refiro-me, aqui, ao Mastodon.

Se você nunca ouviu falar nela e quer saber como criar uma conta, este artigo foi feito para você. A seguir, confira todos os detalhes sobre ela! 😀

O que é o Mastodon?

A rede social foi criada em 2017 por Eugen Rochko, um programador alemão. A ideia da rede é basicamente a mesma do Twitter: reunir as mensagens enviadas pelos seus usuários em um formato de timeline.

Porém, ao contrário de outras redes sociais, o Mastodon tem o seu código-fonte aberto e, por isso, não pertence a nenhum tipo de empresa. Justamente por isso, muitas pessoas podem criar as suas próprias instâncias, ou seja, servidores próprios com as suas próprias regras e com a possibilidade de interagir com outras.

É por isso que você não encontrará apenas um app da rede social — até existe um oficial, mas outros desenvolvedores também possuem seus próprios apps na App Store e na Google Play Store.

Dentre as comunidades disponibilizadas, temos a mastodon.online (a maior delas), a tech.lgbt e a mastodon.green, por exemplo.

Uma lista com as principais delas pode ser encontrada aqui. O interessante é que você pode migrar futuramente de uma comunidade para outra, sem que haja a perda de seus seguidores, por exemplo.

Como se cadastrar no Mastodon

Caso queira se aventurar no mundo do Mastodon, a primeira coisa a se fazer é se cadastrar por lá. Para isso, acesse a página oficial e clique em “Comece já”.

O próximo passo é escolher uma comunidade que você deseja entrar (use a barra lateral ao lado para ver as principais categorias).

Quando tiver escolhido, clique em “Juntar-se” ou “Solicitar convite”; você será redirecionado até o site da comunidade escolhida. Depois, basta preencher os seus dados (como nome de usuário, email e senha).

Feito isso, basta fazer o login normalmente usando o site da comunidade. Caso vá usar um dos apps disponíveis, primeiro você precisa escolher a comunidade a qual você pertence. Depois, preencha o seu email e a sua senha.

Quais são as principais diferenças em relação ao Twitter?

Há muitas diferenças entre as duas redes sociais, mas as principais delas eu diria que são estas:

Ao contrário do Twitter, o número de caracteres é bem maior no Mastodon: são até 500 por mensagem, contra os 280 da rede do passarinho azul.

A rede não tem qualquer tipo de anúncio.

A nomenclatura do Mastodon também é diferente se comparada ao Twitter: os tweets são conhecidos como toots; o retweet é boost.

O seu nome de usuário é acompanhado do servidor que você estiver, por exemplo: se estiver no mastodon.social e o seu nome de usuário for @fulanodetal , o endereço completo do seu usuário será @[email protected] .

E aí, ficou interessado em usar essa rede social? 😊

via Manual do Usuário