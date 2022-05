PayPal incentivou investigação da UE contra o Apple Pay

Ontem, falamos aqui sobre uma nova investigação da União Europeia centrada na Apple por possíveis abusos no mercado de carteiras digitais, uma vez que que a gigante de Cupertino é acusada de restringir o uso do chip NFC do iPhone ao Apple Pay — seu próprio serviço de pagamentos — em detrimento de opções de terceiros.

Publicidade

Agora, novas informações da Bloomberg dão conta de que uma das empresas que ajudou a impulsionar a investigação da UE contra a Apple foi o PayPal, o qual já oferece opções pagamento por aproximação em dispositivos Android, mas não no iOS — justamente por essa limitação no uso do NFC para pagamentos com iPhones.

Segundo as informações, as reclamações feitas pelo PayPal (e outras empresas não identificadas) foram realizadas informalmente. Vale notar que contestações do tipo remetem desde 2020, quando a Comissão Europeia já havia analisado a dominância do Apple Pay sobre outros métodos de pagamentos em iPhones.

Vale notar que, este ano, a Apple começará a permitir o uso do chip NFC do iPhone para receber pagamentos com o recurso Tap to Pay, mas isso será disponibilizado apenas para plataformas de pagamento específicas, a começar pela Stripe. Apesar da “flexibilização”, a UE alega que essa situação reduzirá a concorrência ainda mais.