Produção de MacBooks Pro é retomada na China; fabricação de iPhones é intensificada

Após várias semanas sofrendo com os sucessivos lockdowns impostos pelo governo chinês devido ao avanço do novo Coronavírus (COVID-19) no país, a Quanta Computer, uma das maiores montadoras da Apple, está retomando gradualmente a produção de MacBooks, de acordo com uma reportagem do DigiTimes.

Segundo as informações obtidas pelo veículo, a Quanta está recebendo cada vez mais pedidos para a sua fábrica em Xangai, o que deverá implicar na redução dos prazos de entrega para MacBooks Air e Pro (principalmente).

Embora a produção desses Macs esteja sendo retomada, os problemas de fornecimento ainda deverão afetar as vendas de alguns modelos nos próximos meses. Na semana passada, durante a divulgação dos resultados do segundo trimestre fiscal de 2022, a Apple confirmou que os lockdowns na China, o aumento do preço de componentes e até a escassez de semicondutores tornaram difícil para a empresa atender à alta demanda do mercado.

Produção de iPhones é intensificada

A fábrica da Foxconn localizada em Zhengzhou, principal base de produção de iPhones, iniciou uma grande campanha de recrutamento para reforçar a sua força de trabalho na linha de fabricação dos iPhones 13. As informações são do UDN.

A campanha de contratação nesse momento é incomum — já que estamos em um período considerado de “baixa temporada”. Normalmente, a Foxconn abre as contratações para a produção de novos iPhones entre meados de junho e julho.

O impulso “antecipado”, portanto, provavelmente não está relacionado à produção dos “iPhones 14”, mas sim com o avanço da COVID-19 na China e as últimas semanas com limitações na produção. Dessa forma, como as vendas do iPhone 13 continuam indo bem, a Foxconn deseja manter os níveis de produção no momento, além de minimizar a chance de um atraso no fornecimento causado pelos lockdowns.

